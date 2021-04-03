Boupendza, Galatasaray maçında yok!

Hatayspor'un milli takım kampında koronavirüs testi pozitif çıkan golcüsü Aaron Boupendza, Galatasaray maçı kadrosunda yer almadı.

Haber; Sporx.com
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Boupendza, Galatasaray maçında yok!
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03 Nisan 2021 18:04
Aaron Salem Boupendza Pozzi
Aaron Salem Boupendza Pozzi
Hatayspor
Hatayspor'da Galatasaray maçı öncesinde büyük tartışma yaratan soru cevabını buldu; Boupendza kadroda yok!

Gabon Milli Takımı kafilesinde koronavirüs testi pozitif çıkan ve Türkiye'ye geldikten sonra bir test daha yaptırdığı ve negatif sonuç aldığı belirtilen Boupendza, Galatasaray maçı kadrosunda yer almadı.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Gabon milli takımından bu sabah donen oyuncumuz Aaron Boupendza'nın Türkiye'de yapılan ikinci testi de negatif çıkmıştır, oynamasında bir sakınca kalmamıştır. Oyuncumuzun oynayıp oynamaması ile ilgili kararı hocamız verecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Maç öncesi açıklama yapan teknik direktör Ömer Erdoğan "Aaron Boupendza'nın Kovid süreci dolmadı, 10. gün yarın doluyor. Dün 16:00'da yola çıktı, bu sabah 11:00'de geldi. Kovid sıkıntısı olmasaydı, faydalanmak isterdim." açıklamasını yaptı.



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