Boupendza, 5 milyon euroya gidiyor

Hatayspor'un yıldızı Aaron Boupendza, 5 milyon Euro bonservis bedeliyle ayrılıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Boupendza, 5 milyon euroya gidiyor
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14 Ağustos 2021 21:34
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Fenerbahçe'nin gündeminde de olduğu konuşulan geçen sezonun gol kralı Aaron Boupendza'nın transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı.

Oyuncunun Kasımpaşa maçı kadrosuna alınmamasının nedeni sorulan Erdoğan, "Boupendza büyük ölçüde satıldı, bir kulüple anlaştı. Türkiye dışına gidiyor, iş imzaya kaldı." ifadelerini kullandı. 

Katar ekibi Al Arabi, Boupendza için Hatayspor'a 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

İtalya'dan Atalanta ile İngiltere'den West Ham'ın da menajerleriyle görüştüğü Boupendza'nın Katar Ligi ekiplerinden Al Arabi ile 2 milyon euro maaş karşılığında anlaştığı belirtildi.


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