Bouges: "Steph, küçük bir sünger gibiydi"

Eski NBA oyuncusu Muggsy Bouges, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin çocukluk döneminden bahsetti.



Bouges, "VLAD TV"de yaptığı bir röportajda, 90'lı yıllarda Charlotte Hornets'ta oynadığı dönemde, kendisi ve takım arkadaşı babası Dell Curry ile beraber dolaşan küçük Steph'in nasıl biri olduğunu anlattı:



"Küçük bir sünger gibiydi, gittiği her yerde bilgi toplar ve biriktirirdi. Dell ve ben 11 yıl beraber oynamıştık. Charlotte'ta dokuz ve Toronto'da da iki yıl birlikteydik. Yani Steph küçük yeğenim gibidir. Kariyerinde neler yapabildiğine şahit olabildiğim için oldukça minnettarım. NBA'de tüm zamanların en iyi şutörlerinden biri olarak kabul ediliyor ve bu inanılmaz bir şey."



Muggsy, tüm zamanların en büyük oyuncularından biri olarak tarihe geçmese de, 1.65'lik boyuyla %45,8 şut isabeti yakalayıp, 7.7 sayı ve 7.6 asist ortalamaları yakaladığı başarılı bir NBA kariyerine sahipti.



