Boubakary Soumare'nin yeni adresi Sevilla

Bir süre adı Fenerbahçe ile anılan Boubakary Soumare Sevilla'ya imza attı.
Bonservisi Leicester City'de olan Soumare'nin Sevilla tarafından 1 yıllığına kiralandığı kaydedildi. Oyuncunun adı bir süre Fenerbahçe ile anılmış ancak sarı lacivertlilerin stoper takviyelerinin ardından transfer rafa kalkmıştı.
Soumare'nin satın alma opsiyonunun da Sevilla'nın elinde olduğu kaydedildi.
Bonservisi Leicester City'de olan Soumare'nin Sevilla tarafından 1 yıllığına kiralandığı kaydedildi. Oyuncunun adı bir süre Fenerbahçe ile anılmış ancak sarı lacivertlilerin stoper takviyelerinin ardından transfer rafa kalkmıştı.
Soumare'nin satın alma opsiyonunun da Sevilla'nın elinde olduğu kaydedildi.