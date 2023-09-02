Boubakary Soumare'nin yeni adresi Sevilla

Bir süre adı Fenerbahçe ile anılan Boubakary Soumare Sevilla'ya imza attı.



Bonservisi Leicester City'de olan Soumare'nin Sevilla tarafından 1 yıllığına kiralandığı kaydedildi. Oyuncunun adı bir süre Fenerbahçe ile anılmış ancak sarı lacivertlilerin stoper takviyelerinin ardından transfer rafa kalkmıştı.



Soumare'nin satın alma opsiyonunun da Sevilla'nın elinde olduğu kaydedildi.



