BOTAŞ'ta iki oyuncu sezonu kapattı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından BOTAŞ'ta oynayan Işıl Alben ve Tilbe Şenyürek, sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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BOTAŞ'ta iki oyuncu sezonu kapattı
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30 Kasım 2020 13:08
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından BOTAŞ'ta Işıl Alben ve Tilbe Şenyürek'in sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattığı bildirildi.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "28 Kasım Cumartesi günü oynanan OGM Ormanspor müsabakası sırasında çapraz bağı kopan milli takımımız ve takımımızın kaptanı Işıl Alben ile üst seviye menisküs yaralanması yaşayan oyuncumuz Tilbe Şenyürek, 2020-2021 sezonunun bundan sonraki kısmında forma giyemeyecektir." denildi. 

Açıklamada, iki oyuncunun da sağlıklarına kavuşup takıma dönmesinin temenni edildiği de aktarıldı. 



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