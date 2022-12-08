BOTAŞ, tek farkla kaybetti

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası F Grubu 5. haftasında BOTAŞ, konuk ettiği Macaristan temsilcisi UNI Györ'e 70-69 mağlup oldu.



Maçın ilk dakikalarında iki takım da skor üretmekte zorlanırken, periyodun 6. dakikasına Ankara ekibi, 5-3 geride girdi. BOTAŞ, sayı bulmakta zorlanırken konuk ekip 7. dakikada skoru 9-3'e getirdi. Çeyreğin kalan bölümünde iyi oynayan ve öne geçen BOTAŞ, ilk periyodu 12-10 üstün tamamladı.



İkinci çeyreğe iyi başlayan BOTAŞ, 12. dakikada 7 sayılık farka (17-10) ulaştı. Daha sonra farkı eriten UNI Györ, 16. dakikada 24-23 öne geçti. Çeyreğin son 2 dakikasına 28-28 eşitlikle girilirken, BOTAŞ, soyunma odasına 34-33 önde gitti.



Başa baş mücadele ve skorlarla geçen üçüncü çeyrek, 52-52 tamamlanırken, Ankara ekibi son çeyreğin ilk dakikalarında etkili oynayarak 35. dakikaya 9 sayı farkla (65-56) üstün girdi. Ancak kalan dakikalarda daha etkili oynayan konuk takım, maçı 70-69 kazandı.



BOTAŞ, bu sonuçla grupta 3. mağlubiyetini yaşadı. UNI Györ ise 4. galibiyetini aldı.



Salon: Ankara



Hakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan), Ciprian Stoica (Romanya), Alexandra Stan (Romanya)



BOTAŞ: Sevgi Uzun 15, Slocum 14, Melis Gülcan 5, Macaulay 17, Sventoraite 13, Meltem Avcı, Sehernaz Çidal 5, Ayşegül Günay



UNI Györ: Bach 4, Dubei 6, Mompremier 15, Oroszova 14, Ellenberg-Wiley 15, Nagy 2, Dombai 6, Torok 6, Weninger, Williams 2



1. Periyot: 12-10



Devre: 34-33



3. Periyot: 52-52





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