BOTAŞ'tan, Melikgazi Kayseri Basketbol'a fark

BOTAŞ, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 98-47 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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BOTAŞ'tan, Melikgazi Kayseri Basketbol'a fark
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06 Mart 2023 21:15
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında BOTAŞ, konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 98-47 yendi.

Salon: Ankara

Hakemler: Yiğit Gönültaş, Şeyhmus Melek, Sezer Bor

BOTAŞ: Sevgi Uzun 9, Sehernaz Çidal 9, Macaulay 21, McCall 7, Doyle 20, Melis Gülcan 7, Rana Uçar, Ayşegül Günay Aladağ 2, Hatice Pelin Gülçelik 8, Meltem Avcı 2, Işılay Eğin 7, Ronahi Zilan Kıran 6

Melikgazi Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç 6, Landrum 18, Burcu Yağan 8, Nisa Yalçın 2, Şuğranur Hatice Sönmez 6, Zeynep Öykü Kalbisağde 2, Eylül Minez 1, Mısra Albayrak, Feray Dalkılıç 4

1. Periyot: 20-8

Devre: 48-21

3. Periyot: 77-34

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