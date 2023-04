BOTAŞ'tan ÇBK maçında 'sözlü ve fiziksel' saldırı iddiası!

BOTAŞ Kulübü, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne konuk oldukları ilk maçta sözlü ve fiziksel saldırıya maruz kaldıklarını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, 7 Nisan'da Mersin'de oynanan ilk maçta rakip takımın başantrenörü Roberto Iniguez'in bir pozisyon sonrası sporcuları Melis Gülcan'a bir şeyler söyleyerek hem oyuncuyu hem teknik ekibi tahrik ettiğini ileri sürüldü.



Maçın hakem üçlüsünün bu pozisyonu seyretmekle yetindiği iddia edilen açıklamada, "Hakem üçlüsü maç boyunca kendilerine edilen hakaret ve tehditleri de görmezden gelip, takımımız aleyhine her defasında kararları çok kolay bir şekilde alarak bize gereken mesajı vermişlerdir." ifadeleri kullanıldı.



Devre arası genel menajer Gürkan Can'ın koridorda karşı takım yetkililerinden, başantrenör Iniguez'i uyarmalarını istediği aktarılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:



"Iniguez bu duruma el kol hareketleri yaparak cevap vermiştir. Ardından genel menajerimiz Gürkan Can cevap verince, üzerine doğru koşmaya çalışmıştır. Bunun üzerine Gürkan Can da karşılık olarak Iniguez'in üzerine koşmuştur. Yaşanan arbede sonucu taraflar sakinleşmiştir. İkinci yarı başlamadan sahada genel menajerimizin karşı takım koçuyla gerginliği devam ederken, tüm teknik ekibimiz, rakip takım yöneticileri ile taraftarlarının sözlü ve fiziksel saldırısına maruz kalmıştır. Yaşanan arbede sırasında takımımız ısınmaya çıkamamış, karşı takım yöneticileri oyuncularımıza sahaya çıkmayacakları şeklinde tehditler ve küfürler savurmuştur. Maçın başından beri yapılan itiraz ve hakaretlere boyun eğen hakem üçlüsü ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) gözlemcisi, saha içinde tarafımıza yapılan saldırılar sürmesine rağmen müsabakayı başlatmışlardır. Tüm bu olanlar üzerine fiziksel saldırıda bulunan ve ne iş yaptığı belli olmayan kişiler salonda oturmaya devam ederken, genel menajerimiz ile salonda bulunan gelişim takımı teknik ekibimiz tribüne çıkarılmıştır. Tüm bunlar olup biterken TBF ve yetkililerinin sesinin çıkmaması hayret vericidir. Tüm yaşananların idari ve adli yollardan takipçisi olacağımızın kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz."





