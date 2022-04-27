BOTAŞ, seriyi 1-1'e getirdi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında BOTAŞ sahasında OGM Ormanspor'u 83-77 yenerek seride 1-1'lik beraberliği yakaladı.
Salon: DSİ Etlik Spor Salonu
Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Uğur Özen, Kerem Yılmaz
BOTAŞ: Ayşegül Günay Aladağ 7, Dubljevic 17, Hatice Pelin Gülçelik 10, Prezelj, Sehernaz Çidal 9, Tilbe Şenyürek 17, Jurjane 4, Davis 19
OGM Ormanspor: Robinson 7, Gökşen Fitik 2, Sevgi Uzun 25, Meltem Avcı 4, McCowan 23, Damla Gezgin 3, Lucet 13
1. Periyot: 18-19
Devre: 38-41
3. Periyot: 60-60
Beş faulle oyundan çıkan: 29.00 Tilbe Şenyürek (BOTAŞ)
Salon: DSİ Etlik Spor Salonu
Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Uğur Özen, Kerem Yılmaz
BOTAŞ: Ayşegül Günay Aladağ 7, Dubljevic 17, Hatice Pelin Gülçelik 10, Prezelj, Sehernaz Çidal 9, Tilbe Şenyürek 17, Jurjane 4, Davis 19
OGM Ormanspor: Robinson 7, Gökşen Fitik 2, Sevgi Uzun 25, Meltem Avcı 4, McCowan 23, Damla Gezgin 3, Lucet 13
1. Periyot: 18-19
Devre: 38-41
3. Periyot: 60-60
Beş faulle oyundan çıkan: 29.00 Tilbe Şenyürek (BOTAŞ)