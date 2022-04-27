BOTAŞ, seriyi 1-1'e getirdi

BOTAŞ, Kadınlar Basketbol Ligi'nde çeyrek final serisinde OGM Ormanspor'u 88-77 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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BOTAŞ, seriyi 1-1'e getirdi
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27 Nisan 2022 00:44
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında BOTAŞ sahasında OGM Ormanspor'u 83-77 yenerek seride 1-1'lik beraberliği yakaladı.

Salon: DSİ Etlik Spor Salonu

Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Uğur Özen, Kerem Yılmaz

BOTAŞ: Ayşegül Günay Aladağ 7, Dubljevic 17, Hatice Pelin Gülçelik 10, Prezelj, Sehernaz Çidal 9, Tilbe Şenyürek 17, Jurjane 4, Davis 19

OGM Ormanspor: Robinson 7, Gökşen Fitik 2, Sevgi Uzun 25, Meltem Avcı 4, McCowan 23, Damla Gezgin 3, Lucet 13

1. Periyot: 18-19

Devre: 38-41

3. Periyot: 60-60

Beş faulle oyundan çıkan: 29.00 Tilbe Şenyürek (BOTAŞ)

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