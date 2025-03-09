BOTAŞ, sahasında hata yapmadı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında BOTAŞ, İlkem Yapı Tarsusspor'u konuk etti.
Ankara Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 80-70 kazandı.
Salon: Ankara
Hakemler: Kaan Büyükçil, Sertan Kırklar, Mustafa Gürhan Soysal
BOTAŞ: Işık Su Güven 2, Gülşah Duman Bıçakçı 5, Dantas 19, Cave 22, Allen 12, Rana Uçar 3, Büşra Akbaş 5, Jump 10, İdil Yeniçulha 2, Melike Yalçınkaya, Aleyna Tokgöz
İlkem Yapı Tarsusspor: Heal 10, Elif Emirtekin 4, Büşra Akgün 17, Alleyne 27, Ceylin Beyza Altunpa 1, Ecem Erk 5, Nisa Yalçın, Nuran Tutsak 6, Havva Güngör Peker
1. Periyot: 19-22
Devre: 45-43
3. Periyot: 58-51
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