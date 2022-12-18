BOTAŞ, McCall transferini bitirdi

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden BOTAŞ, ABD'li oyuncu Erica Angelyn McCall'ı kadrosuna kattı.
Başkent ekibi, son olarak İspanya'da Perfumerias Avenida takımında oynayan 27 yaşındaki oyuncuyu transfer ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Türkiye'de 2021-2022 sezonunda Beşiktaş forması giyen 4 ve 5 numara oynayabilen ABD'li oyuncu, bu sezon Perfumerias Avenida'yla FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 4 maçta 8.2 sayı ortalaması yakaladı.
Başkent ekibi, son olarak İspanya'da Perfumerias Avenida takımında oynayan 27 yaşındaki oyuncuyu transfer ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Türkiye'de 2021-2022 sezonunda Beşiktaş forması giyen 4 ve 5 numara oynayabilen ABD'li oyuncu, bu sezon Perfumerias Avenida'yla FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 4 maçta 8.2 sayı ortalaması yakaladı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ