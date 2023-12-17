BOTAŞ evinde galibiyete kolay ulaştı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında BOTAŞ, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 83-64 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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BOTAŞ evinde galibiyete kolay ulaştı
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17 Aralık 2023 17:30
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında BOTAŞ, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 83-64 mağlup etti.

Salon: Ankara

Hakemler: Erhan Gürsel, Burak Aktaş, Umut Memiş

BOTAŞ: Weaver 22, Reimer 10, Lindsay 15, Mack 21, Manolya Kurtulmuş 15, Nihal Güngör Yıldırım, Deniz Üstün, Ronahi Zilan Kıran, Buket Ünal

Melikgazi Kayseri Basketbol: Ellenberg 18, Holmes 20, Cuic 15, Ayşegül Günay Aladağ 7, Nazlı Bircan Gökdemir 4, Damla Gezgin, Merve Arı, Fatmanur Karakaş

1. periyot: 24-20

Devre: 40-36

3. periyot: 57-43

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