BOTAŞ evinde Çankaya'yı üzdü

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında BOTAŞ, Çankaya Üniversitesi'ni 70-66 mağlup etti.
Salon: Ankara
Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Gökçebel, Hüseyin Çamcı
BOTAŞ: Melis Gülcan 17, Sevgi Uzun 15, Sventoraite 14, Macaulay 9, Slocum 6, Meltem Avcı 2, Ayşegül Günay Aladağ 4, Sehernaz Çidal 3, Hatice Pelin Gülçelik
Çankaya Üniversitesi: Gülse Uğur 9, Melike Yalçınkaya 3, Melike Tuğba Oral 10, Egbo 16, Harris 28, İdil Türk, Nilay Aydoğan
1. Periyot: 16-18
Devre: 31-35
3. Periyot: 49-49
Salon: Ankara
Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Gökçebel, Hüseyin Çamcı
BOTAŞ: Melis Gülcan 17, Sevgi Uzun 15, Sventoraite 14, Macaulay 9, Slocum 6, Meltem Avcı 2, Ayşegül Günay Aladağ 4, Sehernaz Çidal 3, Hatice Pelin Gülçelik
Çankaya Üniversitesi: Gülse Uğur 9, Melike Yalçınkaya 3, Melike Tuğba Oral 10, Egbo 16, Harris 28, İdil Türk, Nilay Aydoğan
1. Periyot: 16-18
Devre: 31-35
3. Periyot: 49-49
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ