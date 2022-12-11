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BOTAŞ evinde Çankaya'yı üzdü

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında BOTAŞ, Çankaya Üniversitesi'ni 70-66 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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BOTAŞ evinde Çankaya'yı üzdü
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11 Aralık 2022 16:18
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında BOTAŞ, Çankaya Üniversitesi'ni 70-66 mağlup etti.
 Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Gökçebel, Hüseyin Çamcı

BOTAŞ: Melis Gülcan 17, Sevgi Uzun 15, Sventoraite 14, Macaulay 9, Slocum 6, Meltem Avcı 2, Ayşegül Günay Aladağ 4, Sehernaz Çidal 3, Hatice Pelin Gülçelik

Çankaya Üniversitesi: Gülse Uğur 9, Melike Yalçınkaya 3, Melike Tuğba Oral 10, Egbo 16, Harris 28, İdil Türk, Nilay Aydoğan

1. Periyot: 16-18

Devre: 31-35

3. Periyot: 49-49

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