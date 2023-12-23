Botaş evinde Çankaya'yı geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında BOTAŞ, Çankaya Üniversitesi'ni 85-77 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Botaş evinde Çankaya'yı geçti
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23 Aralık 2023 17:22
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında BOTAŞ, Çankaya Üniversitesi'ni 85-77 mağlup etti.

Salon: Ankara

Hakemler: Batuhan Söylemezoğlu, Metin Erol, Mustafa Gürhan Soysal

BOTAŞ: Weaver 19, Manolya Kurtulmuş 15, Allen 17, Mack 17, Reimer 17, Nihal Güngör Yıldırım, Ronahi Zilan Kıran, Deniz Üstün

Çankaya Üniversitesi: Walker 23, Fontaine 5, McCarty-Williams 16, Melike Yalçınkaya 11, Louis 22, Melike Tuğba Oral, Gülse Uğur, Gizem Tüzün

1. Periyot: 24-17

Devre: 51-32

3. Periyot: 67-56

Beş faulle oyundan çıkanlar: 37.02 Manolya Kurtulmuş (BOTAŞ), 38.19 Louis, 39.48 McCarty-Williams (Çankaya Üniversitesi)

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