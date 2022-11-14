BOTAŞ evinde Bursa'yı yıktı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında BOTAŞ, sahasında Bursa Uludağ Basketbol'u 71-57 yendi.
Bu sonuçla BOTAŞ, ligdeki 5. galibiyetini alırken, Bursa Uludağ Basketbol sahadan 4. kez yenilgiyle ayrıldı.
Salon: Ankara
Hakemler: Aytığ Ekti, Samet Biner, Hüseyin Çamcı
BOTAŞ: Melis Gülcan 12, Slocum 3, Sevgi Uzun 13, Sventoraite 9, Macaulay 15, Meltem Avcı 10, Ayşegül Günay Aladağ, Hatic Pelin Gülçelik 7, Sehernaz Çidal 2
Bursa Uludağ Basketbol: Cuic 10, Davis 7, Gizem Mürüvet Uca, Özge Kavurmacıoğlu 14, Cannon 20, Meryem Gültekin 3, Deniz Çolakoğlu 3, Gonca Karataş, İlsu Darıcıoğlu, Ferda Yıldız
1. Periyot: 27-10
Devre: 48-27
3. Periyot: 63-43
Beş faulle oyundan çıkanlar: 33.50 Cannon (Bursa Uludağ Basketbol), 34.57 Macaulay (BOTAŞ)
Bu sonuçla BOTAŞ, ligdeki 5. galibiyetini alırken, Bursa Uludağ Basketbol sahadan 4. kez yenilgiyle ayrıldı.
Salon: Ankara
Hakemler: Aytığ Ekti, Samet Biner, Hüseyin Çamcı
BOTAŞ: Melis Gülcan 12, Slocum 3, Sevgi Uzun 13, Sventoraite 9, Macaulay 15, Meltem Avcı 10, Ayşegül Günay Aladağ, Hatic Pelin Gülçelik 7, Sehernaz Çidal 2
Bursa Uludağ Basketbol: Cuic 10, Davis 7, Gizem Mürüvet Uca, Özge Kavurmacıoğlu 14, Cannon 20, Meryem Gültekin 3, Deniz Çolakoğlu 3, Gonca Karataş, İlsu Darıcıoğlu, Ferda Yıldız
1. Periyot: 27-10
Devre: 48-27
3. Periyot: 63-43
Beş faulle oyundan çıkanlar: 33.50 Cannon (Bursa Uludağ Basketbol), 34.57 Macaulay (BOTAŞ)
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ