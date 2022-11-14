BOTAŞ evinde Bursa'yı yıktı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında BOTAŞ, sahasında Bursa Uludağ Basketbol'u 71-57 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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BOTAŞ evinde Bursa'yı yıktı
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14 Kasım 2022 17:16
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında BOTAŞ, sahasında Bursa Uludağ Basketbol'u 71-57 yendi.

Bu sonuçla BOTAŞ, ligdeki 5. galibiyetini alırken, Bursa Uludağ Basketbol sahadan 4. kez yenilgiyle ayrıldı.

Salon: Ankara

Hakemler: Aytığ Ekti, Samet Biner, Hüseyin Çamcı

BOTAŞ: Melis Gülcan 12, Slocum 3, Sevgi Uzun 13, Sventoraite 9, Macaulay 15, Meltem Avcı 10, Ayşegül Günay Aladağ, Hatic Pelin Gülçelik 7, Sehernaz Çidal 2

Bursa Uludağ Basketbol: Cuic 10, Davis 7, Gizem Mürüvet Uca, Özge Kavurmacıoğlu 14, Cannon 20, Meryem Gültekin 3, Deniz Çolakoğlu 3, Gonca Karataş, İlsu Darıcıoğlu, Ferda Yıldız

1. Periyot: 27-10

Devre: 48-27

3. Periyot: 63-43

Beş faulle oyundan çıkanlar: 33.50 Cannon (Bursa Uludağ Basketbol), 34.57 Macaulay (BOTAŞ)



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