BOTAŞ, Avrupa Kupası'na veda etti

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası F Grubu 6. hafta maçında BOTAŞ, İsrail'in Maccabi Bnot takımına sahasında 77-61 yenildi.
BOTAŞ, bu sonuçla grupta 2 galibiyette kaldı ve sonuncu olarak elendi. Maccabi Bnot ise 3 galibiyete ulaşarak gruptan 2. olarak üst tura yükseldi.
Salon: Ankara
Hakemler: Igor Mitrovski (Kuzey Makedonya), Xhelal Mumini (Kosova), Stylianos Simeonidis (Yunanistan)
BOTAŞ: Melis Gülcan 11, Macaulay 11, Sevgi Uzun 16, Slocum 2, Sventoraite 13, Meltem Avcı 3, Sehernaz Çidal 5, Hatice Gülçelik, Ayşegül Günay
Maccabi Bnot: Brown 30, Cohen 9, Dayan 7, Jakobsone 6, Walker-Kimbrough 18, Hagag, Sahar 6, Yizchaki 1
1. Periyot: 12-16
Devre: 27-33
3. Periyot: 40-54
BOTAŞ, bu sonuçla grupta 2 galibiyette kaldı ve sonuncu olarak elendi. Maccabi Bnot ise 3 galibiyete ulaşarak gruptan 2. olarak üst tura yükseldi.
Salon: Ankara
Hakemler: Igor Mitrovski (Kuzey Makedonya), Xhelal Mumini (Kosova), Stylianos Simeonidis (Yunanistan)
BOTAŞ: Melis Gülcan 11, Macaulay 11, Sevgi Uzun 16, Slocum 2, Sventoraite 13, Meltem Avcı 3, Sehernaz Çidal 5, Hatice Gülçelik, Ayşegül Günay
Maccabi Bnot: Brown 30, Cohen 9, Dayan 7, Jakobsone 6, Walker-Kimbrough 18, Hagag, Sahar 6, Yizchaki 1
1. Periyot: 12-16
Devre: 27-33
3. Periyot: 40-54
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