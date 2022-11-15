BOTAŞ, Avrupa'da Kibirkstis deplasmanında

BOTAŞ, FIBA Avrupa Kupası'nda Litvanya deplasmanında sahaya çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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BOTAŞ, Avrupa'da Kibirkstis deplasmanında
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15 Kasım 2022 14:28
BOTAŞ Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası F Grubu dördüncü maçında çarşamba günü Litvanya'da Kibirkstis'le karşılaşacak.

Vilnius şehrinde Jeep Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.

Grupta ilk üç maç sonunda 1 galibiyet, 2 yenilgisi bulunan BOTAŞ, üst tura çıkmak için Litvanya'da kritik bir mücadele verecek. Grupta 2 galibiyet, 1 yenilgiyle lider durumda bulunan Kibirkstis, ilk maçta BOTAŞ'ı Ankara'da 69-64 yenmişti.

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