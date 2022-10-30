ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında BOTAŞ, konuk ettiği Antalya 07 Basketbol'u 87-55 yendi.
Salon: Ankara
Hakemler: Özlem Yalman, Mehmet Burak Anlatıcı, Barış Turgut
BOTAŞ: Sevgi Uzun 14, Slocum 4, Melis Gülcan 8, Macaulay 15, Sventoraite 12, Meltem Avcı 6, Sehernaz Çidal 12, Ayşegül Günay Aladağ 5, Erdenay Topçu 4, Işılay Eğin 5, Hatice Pelin Gülçelik, Saliha Mandıracı 2
Antalya 07 Basketbol: Yağmur Yıldız 2, Fitzgerald 20, İlknur Dumlu 3, Nyingifa 19, Helin Boybeyi 7, Wallace, Tuğçe Murat 4, Melike Bakırcıoğlu, Aleyna Baday, Neslişah Cora
1. Periyot: 20-9
Devre: 42-28
3. Periyot: 64-40
Salon: Ankara
Hakemler: Özlem Yalman, Mehmet Burak Anlatıcı, Barış Turgut
BOTAŞ: Sevgi Uzun 14, Slocum 4, Melis Gülcan 8, Macaulay 15, Sventoraite 12, Meltem Avcı 6, Sehernaz Çidal 12, Ayşegül Günay Aladağ 5, Erdenay Topçu 4, Işılay Eğin 5, Hatice Pelin Gülçelik, Saliha Mandıracı 2
Antalya 07 Basketbol: Yağmur Yıldız 2, Fitzgerald 20, İlknur Dumlu 3, Nyingifa 19, Helin Boybeyi 7, Wallace, Tuğçe Murat 4, Melike Bakırcıoğlu, Aleyna Baday, Neslişah Cora
1. Periyot: 20-9
Devre: 42-28
3. Periyot: 64-40
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