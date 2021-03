"Boston, Vucevic ve Grant ile ilgileniyor" iddiası

Boston Celtics'in, Orlando Magic yıldızı Nikola Vucevic ve Detroit Pistons forveti Jerami Grant ile ilgilendiği kaydedildi.



The Athetic'ten Shams Charania, Grant ile ilgili olarak şunları söyledi:



"Kaynaklar, Celtics için en önemli takas hedefleri arasında, Detroit'ten Jerami Grant'in bulunduğunu söyledi. Grant maç başına ortalama 23.4 sayı, 5.3 ribaund, 2.9 asist ve 1.1 top çalma ortalamaları olan bir ara sezon geçiriyor."



Ancak, The Athletic'den James Edwards III, Pistons'ın, diğer takımlardan ilgi görüp takas teklifleri almasına rağmen 26 yaşındaki oyuncuyu takaslamakla "ilgilenmediğini" açıkladı.



Edwards, Grant için, "Detroit'in kültürünün olmasını istediği her şeyi bünyesinde barındırıyor" şeklinde konuştu.



Charania, Vucevic ile ilgili olarak ise şu açıklamalarda bulundu:



"Kaynaklar, Celtics ve Hornets'ın, Vucevic ile ilgilenen takımlar arasında yer aldığını söylediler. Rakip takımlar, Vucevic için herkesin kapışmasını bekliyor. Magic pivotu, en iyi NBA sezonunu geçiriyor. 24.5 sayı, 11.7 ribaund ve 3.7 asist ortalamaları ile oynayan Vucevic, 10 NBA sezonunun dokuzunu Orlando'da geçirdi."