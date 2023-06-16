Boston Celtics ve Philadelphia 76ers'ın Washington Wizards yıldızı Bradley Beal'ı takaslama niyetinde olmadığı, ancak Brooklyn Nets'in görüşmelere dahil olabileceği iddia edildi.



Wizards'ın Beal için olası takasları araştırdığı bildirilmesinin ardından, Washington yıldızının gelecek yıl nerede oynayacağı merak konusu olmuştu.



NBA muhabirleri Marc Stein ve Chris Haynes '#thisleague UNCUT' isimli podcast'te Celtics ve 76ers ekiplerinin bu takası kovalamadığını, en olası adayın ise Miami Heat olduğunu belirttiler.



Stein, yaptığı açıklamada "Bütün hesaplara göre Miami, Bradley Beal için en merak uyandıran takım. Belki bu süreç ilerledikçe başka takımlar da ortaya çıkacaktır, ancak bu noktada Knicks, Boston veya Philly'nin dahil olacağını düşünmüyorum. Doğu'daki büyük takımlardan herhangi birinin de Beal'ın peşinde olduğunu sanmıyorum. Şu anda asıl takım Miami." şeklinde konuştu.



Haynes ise "Beal'ın da onayı olursa, Brooklyn'i de gitmesi muhtemel takımlar arasına eklerdim." ifadelerini kullandı.



Bu ay 30 yaşına girecek olan Beal, 2022-23 sezonunda Wizards formasıyla 23.2 sayı, 3.9 ribaund ve 5.4 asist ortalamaları yakalamıştı.





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