Boston Celtics'in yıldız oyuncuları Jayson Tatum ve Jaylen Brown'ı uzun süre takım arkadaşı olarak tutmayı planladığı iddia edildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Celtics'in rakip takımlara iki All-Star'ı birbirinden ayırmak yerine, etrafında yapılanmayı planladıklarını bildirdiğini söyledi:



"Celtics, rakip takımlara Jayson Tatum ve Jaylen Brown etrafında yapılanmak istediklerini ve şu anda iki All-Star forvetini birbirinden ayırmakla ilgilenmediklerini belirttiler.



Lakin Celtics, kadrodaki diğer oyuncularla takas yapmaya açık görünüyor. Boston'ın sezondan önce adı 76ers ile muhtemel bir Simmons anlaşmasında geçmiş, ancak ekip Brown'ı takas etme eğilimi göstermemişti."



Celtics'in koç Ime Udoka yönetimindeki hayal kırıklığı yaratan başlangıcına rağmen, Brown kısa süre önce Tatum ile oynamaya devam edebileceğini ve takımın bu sıkıntılarının kendilerinin gelişmesine yardımcı olacağına inandığını belirtmişti.



2017-18 sezonundan beri takım arkadaşı olan Brown ve Tatum ikilisi Boston'ın 2018'de Doğu Konferansı finallerine ulaşmasına yardımcı olmuş, ancak o zamandan beri benzer bir başarıyı tekrarlayamamıştı.



Celtics'in önde gelen iki hücum seçeneği olarak maç başına toplam 49.6 sayı ve 14.7 ribaund ortalamaları yakalayan ikiliden Brown, 2023-24 sezonunun ardından serbest oyuncu olacak. Tatum ise 2025 yılına takımla sözleşmeli ve 2025-26 sezonu için 37 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonuna sahip.



