Boston, Svi Mykhailiuk'u kadrosuna kattı

Boston Celtics ekibinin Svi Mykhailiuk'u tek yıllık sözleşmeye kadroya kattığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Boston, Svi Mykhailiuk'u kadrosuna kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Eylül 2023 13:16
Boston Celtics ekibinin Svi Mykhailiuk'u tek yıllık sözleşmeye kadroya kattığı bildirildi.

2018 NBA Draftı'nda ikinci turdan lige giren Mykhailiuk, şimdiye dek altı farklı NBA takımında forma giymişti.

Geçtiğimiz sezonu New York Knicks hem de Charlotte Hornets kadrolarında geçiren Mykhailiuk, Knicks'in Josh Hart'ı aldığı çok takımlı takasın bir parçası olarak sezon ortasında Hornets'a gönderilmişti.

Mykhailiuk, önceki sezonu 6,9 sayı, 1,7 ribaund ve 1,7 asist ortalamalarıyla tamamlamış ve maç başına 3,1 üçlük denemesinde 42,4'lik bir isabet oranı elde etmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery