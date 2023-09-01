Boston Celtics ekibinin Svi Mykhailiuk'u tek yıllık sözleşmeye kadroya kattığı bildirildi.



2018 NBA Draftı'nda ikinci turdan lige giren Mykhailiuk, şimdiye dek altı farklı NBA takımında forma giymişti.



Geçtiğimiz sezonu New York Knicks hem de Charlotte Hornets kadrolarında geçiren Mykhailiuk, Knicks'in Josh Hart'ı aldığı çok takımlı takasın bir parçası olarak sezon ortasında Hornets'a gönderilmişti.



Mykhailiuk, önceki sezonu 6,9 sayı, 1,7 ribaund ve 1,7 asist ortalamalarıyla tamamlamış ve maç başına 3,1 üçlük denemesinde 42,4'lik bir isabet oranı elde etmişti.



