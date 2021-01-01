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"Boston, Smart'a 77 milyon dolarlık bir teklif sunacak" iddiası!

Boston Celtics'in, Marcus Smart'a dört yıllık bir uzatma kontratı teklif edeceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics'in, Marcus Smart'a dört yıllık bir uzatma kontratı teklif edeceği iddia edildi.

Boston Herald'dan Mark Murphy'ye göre Celtics'in, Smart'a kendileri için mümkün olan en yüksek miktardaki uzatma kontratını teklif edeceğine inanılıyor ve bu miktar da dört yıllığı yaklaşık 77 milyon dolar olarak biliniyor.

Celtics'in, Smart ve menajerinin vereceği kararı beklediği açıklandı.

Kariyeri boyunca NBA'in en iyi dış alan savunmacılarından biri olarak bilinen Smart, geçtiğimiz sezon 48 maçta forma giymiş ve 13.1 sayı, 5.7 asist ve 3.5 ribaund ortalamalarıyla oynamıştı.


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