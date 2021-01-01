Boston, Robert Williams'ın kontratını 4 yıl uzattı!

Boston Celtics'in, pivotu Robert Williams ile dört yıllığı 54 milyon dolarlık bir kontrat uzatması üzerine anlaştığı bildirildi.



Williams'ın yeni anlaşması 2021-22 sezonundan sonra başlayacak ve 2026'ya kadar sürecek.



Williams, Boston'un pivot rotasyonundaki birincil yedeği olarak maç başına yaklaşık 19 dakikada 8.0 sayı, 6.9 ribaund ve 1.8 blok ortalamaları yakalamıştı.



23 yaşındaki oyuncunun, Boston'ın geçen sezonun son takas gününde Daniel Theis'i takaslamasının ve Tristan Thompson'ı bir anlaşmayla Sacramento Kings'e göndermesinin ardından, ilk beşte başlaması bekleniyor.



Williams, kariyeri boyunca maç başına 15 dakika civarı sahada kalarak, 5.7 sayı, 5.0 ribaund ve 1.5 blok ortalamaları tutturmuştu.



