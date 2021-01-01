Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Boston, Robert Williams'ın kontratını 4 yıl uzattı!

Boston Celtics'in, pivotu Robert Williams ile dört yıllığı 54 milyon dolarlık bir kontrat uzatması üzerine anlaştığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics'in, pivotu Robert Williams ile dört yıllığı 54 milyon dolarlık bir kontrat uzatması üzerine anlaştığı bildirildi.

Williams'ın yeni anlaşması 2021-22 sezonundan sonra başlayacak ve 2026'ya kadar sürecek.

Williams, Boston'un pivot rotasyonundaki birincil yedeği olarak maç başına yaklaşık 19 dakikada 8.0 sayı, 6.9 ribaund ve 1.8 blok ortalamaları yakalamıştı.

23 yaşındaki oyuncunun, Boston'ın geçen sezonun son takas gününde Daniel Theis'i takaslamasının ve Tristan Thompson'ı bir anlaşmayla Sacramento Kings'e göndermesinin ardından, ilk beşte başlaması bekleniyor.

Williams, kariyeri boyunca maç başına 15 dakika civarı sahada kalarak, 5.7 sayı, 5.0 ribaund ve 1.5 blok ortalamaları tutturmuştu.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal