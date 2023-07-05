Boston Celtics'in, Jaylen Brown'ın kontratını 'supermax' olarak uzatma teklifi yapmadan önce serbest oyuncu döneminin "durulmasını" beklediği iddia edildi.



The Athletic'ten Jared Weiss, serbest oyuncu dönemi yavaşlamaya başladığında, Brown ve Boston'ın bu hafta sonu Las Vegas Yaz Ligi'nde kontrat uzatma üzerinde görüşeceklerini açıkladı:



"Müzakere yapan tarafların yakında Las Vegas Yaz Ligi'ne gittiğinde, Brown için belirlenen kontrat üzerindeki görüşmelerinin hız kazanması bekleniyor.



Serbest oyuncu döneminin başlamasından bu yana birçok çaylak oyuncunun uzatmaları üzerinde anlaşmaya varılmış olsa da, Brown'ın sözleşmesi daha karmaşık.



Görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar, gecikmenin geçen haftaki serbest oyuncu döneminin hareketliliğinden kaynaklandığını söylediler."



Geçtiğimiz normal sezonda 26.6 sayı, 6.9 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları yakalamış olan JB, Konferans Finallerinde Miami Heat'e karşı 19.0 sayı, 6.1 ribaund ve 3.4 asiste gerileyerek sezonu aynı düzeyde tamamlayamamıştı.



