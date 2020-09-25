Boston, Miami'ye "bugün olmaz" dedi, seriyi 3-2'ye getirdi!

Boston Celtics, Doğu Konferansı Finalleri serisinin 5. maçında Miami Heat'i 121-108 mağlup ederek, seriyi 3-2'ye getirdi.



Boston, seriyi uzatmak için galibiyete ihtiyacı olduğu maçta bunu başardı. Miami ilk yarının tamamı boyunca skora liderlik ederken, Boston maçın son 20 dakikasında liderliği korudu. Celtics, ilk çeyreği 26-18 geride kapatmasına rağmen, ikinci yarıda Heat'i 70-50 farkla geride bıraktı. Boston ayrıca, Miami'den 50-38 farkla daha çok ribaund alırken, üçlük çizgisi gerisinden 12/38 isabetle oynadı ve bu alanda da 7/36 ile oynayan Heat'i alt etmiş oldu.



Celtics'te en etkili isim, 31 sayı, 10 ribaund ve 6 asist ile oynayan Jayson Tatum oldu. Jaylen Brown 28 sayı, sekiz ribaund ve iki asist ile oynadı. Kemba Walker 15 sayı, iki ribaund ve yedi asist kaydetti. Daniel Theis 15 sayı, 13 ribaund ve üç blok ile oynarken, Marcus Smart 12 sayı, sekiz ribaund, sekiz asist ve dört top çalma ortaya koydu.



Heat'te Goran Dragic, 23 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle takımının en skorer ismi oldu. Duncan Robinson 20 sayı ve iki ribaund ile oynarken, Jimmy Butler 17 sayı, sekiz ribaund ve sekiz asist kaydetti. Bam Adebayo 13 sayı, sekiz ribaund ve sekiz asist ortaya koyarken, Tyler Herro ise benchten gelerek 14 sayı ile katkı verdi.



6. maç, Pazar günü oynanacak.



