Boston Maratonu 1896'dan beri ilk kez ertelendi

1896 yılından bu yana düzenlenen Boston maratonu koronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde bu yıl Eylül ayında yapılacağı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Boston Maratonu 1896'dan beri ilk kez ertelendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mart 2020 01:09
ABD'de Massachusetts eyaletinin başkenti Boston'da 124'üncüsü düzenlenmesi planlanan Boston Maratonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 30 binden fazla kişinin katılmak için kayıt yaptırdığı maraton, bu yıl 14 Eylül'de yapılacak. 

1896 yılında başlayan Boston Maratonu, tarihinde ilk kez ertelendi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için