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Boston, Josh Richardson'ı kadrosuna katıyor

Boston Celtics'in, Dallas Mavericks guardı Josh Richardson'ı kadrosuna katacak takası sonuçlandırmaya yakın olduğu kaydedildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics'in, Dallas Mavericks guardı Josh Richardson'ı kadrosuna katacak takası sonuçlandırmaya yakın olduğu kaydedildi.

Richardson, takasın gerçekleşmesini sağlamak için 2021-22 sezonundaki 11.6 milyon dolarlık opsiyonunu kullanacak.

Richardson, Mavericks ile geçirdiği tek sezonda 12.1 sayı, 3.3 ribaund, 2.6 asist ve 1.0 top çalma ortalamaları yakalamış, ancak takımın kendisini bir yıl önce Philadelphia 76ers'dan aldığında öngördüğü üçlük ve savunma performansını sağlayamamıştı.

Anlaşma, Richardson'ın 2021-22 sezonu maaşının yürürlüğe girmesinden önce yapılacak ve Celtics'in 11 milyon dolarlık bir takas istisnası kullanmasını sağlayacak.

Boston, geçen yıl Gordon Hayward için Charlotte Hornets ile 'imza ve takas' anlaşması yoluyla 28.5 milyon dolarlık bir takas istisnası yaratmıştı. Celtics daha sonra bu miktarın 17.5 milyon dolarını geçtiğimiz sezonun son takas gününde Evan Fournier'i almak için kullanmıştı.


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