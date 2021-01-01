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"Boston, Harrison Barnes'ı radarına aldı" iddiası

Boston Celtics'in, son takas tarihinden önce Sacramento Kings forveti Harrison Barnes'ı hedeflediği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics'in, son takas tarihinden önce Sacramento Kings forveti Harrison Barnes'ı hedeflediği iddia edildi.

The Athletic'ten Sam Amick'e göre, Celtics'in 2021 son takas tarihinden önce radarında Barnes bulunuyor:

"Harrison Barnes, kariyerinin en iyi basketbolunu oynuyor ve Boston'ın (ve muhtemelen diğer birkaç takımın) radarında olduğu biliniyor.

Yaygın olarak bildirildiği üzere Celtics, Gordon Hayward'ın Charlotte ile yaptığı imza ve takas işleminde oluşturduğu 28.5 milyon dolarlık takas istisnasını en iyi şekilde kullanmanın yollarını arıyor."

Amick ayrıca, Sacramento ekibinin, kariyerinin en iyi yılını geçiren De'Aaron Fox için sağlam bir kadro kurmaya çalıştığından ötürü Barnes ile takas yapmakla ilgilenmediğini de sözlerine ekledi.

Barnes ise, Kings ile bu sezon maç başına 16.7 sayı, 6.5 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları yakalıyor.


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