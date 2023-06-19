"Boston, Deandre Ayton'ı istemiyor" iddiası

Boston Celtics'in, Phoenix Suns pivotu Deandre Ayton ile ilgilenmediği iddia edildi.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; NBA.com
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'Boston, Deandre Ayton'ı istemiyor' iddiası
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19 Haziran 2023 13:16
Boston Celtics'in, Phoenix Suns pivotu Deandre Ayton ile ilgilenmediği iddia edildi.

Washington Wizards'tan takas yoluyla Bradley Beal'ı kadrosuna ekleyen Suns ekibinin, harcamalarını kısmak adına Ayton'ı da yollayabileceği konuşuluyordu.

24 yaşındaki pivot, geçtiğimiz yaz 4 yıllığı 139 milyon dolarlık bir kontrata imza atmıştı ve muhtemel takas ortaklarından birinin, Phoenix'in Malcolm Brogdon'a olan ilgisi nedeniyle Celtics olduğu düşünülüyordu.

Ancak MassLive'dan Brian Robb, Boston'ın Ayton için takas yapmak ve sözleşmesini üstlenmek gibi bir niyeti olmadığını bildirdi.

Ayton geçtiğimiz sezon maç başına 30.4 dakikada 18 sayı, 10 ribaund ve 1.7 asist ortalamaları yakalamıştı.

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