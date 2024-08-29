Boston Celtics'in, eski Brooklyn Nets forveti Lonnie Walker IV ile bir yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Walker'ın Exhibit 10 anlaşmasını imzaladıktan sonra kadroda yer almak için rekabet edeceğini söyledi. Celtics ekibinin, Walker'ın antrenman kampından sonra serbest bırakılması takımın G League ekibi Maine Red Claws'ta oynaması durumunda kendisine bir ikramiye ödeyeceği kaydedildi.



25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Nets ile 58 maçta 9,7 sayı ortalama yakalamış ve üç sayılık atışlarda %38'lik bir isabet oranı kaydetmişti.



Kariyerine 2018 NBA Draft'ında 18. sıradan seçilerek San Antonio Spurs ile başlayan Walker, 2022-23 sezonunda Los Angeles Lakers'ta bir sezon geçirmiş ve diz tendiniti geçirmeden önce ilk beş oyuncusu olarak ortalama 14,7 sayı üretmişti.



Boston ekibi bu yaz Xavier Tillman, Luke Kornet ve Neemias Queta'yı yeni anlaşmalarla takımda tutarken, Jayson Tatum, Derrick White ve Sam Hauser'ın sözleşmesini uzatmıştı.





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