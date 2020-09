Boston Celtics'ten 25 milyon dolarlık girişim!

Boston Celtics, önümüzdeki 10 yıl içinde, büyük Boston bölgesindeki ırksal adaletsizlik ve sosyal eşitsizlikleri gidermek için 25 milyon dolar taahhüt edeceğini duyurdu.



Ekip ve Shamrock Vakfı, topluluk liderleri ve Boston oyuncuları ile yapılan görüşmelerde belirlenen "altı sütun" olarak adlandırdıkları şeye odaklanacak. Bunlar eğitimde eşitlik, ekonomik fırsat ve güçlendirme, sağlık hizmetlerinde eşitlik, ceza adaleti ve kanun yaptırımı, bariyerleri yıkma ve topluluklar arasında köprüler kurma, oy verme ve sivil katılım şeklinde.



Yönetici Ortağı & Alternatif Vali ve Boston Celtics Shamrock Vakfı Başkanı Steve Pagliuca, şunları söyledi:



"Kritik öneme sahip bu işi üstlenirken hem anın aciliyetini hem de yüzyıllardır süren adaletsizliklerin ağırlığını hissediyoruz. Boston Celtics, ırksal ve sosyal adaletin doğru tarafında olmaktan gurur duyan bir mirasa sahip ve bu bağlılığı başka bir düzeye taşıma konusunda her zamankinden daha kararlıyız. Amacımız, hedeflenen sütunların her birinde ilerleme kaydetmek için elimizden gelen her şeyi yapmaktır ve gerçek bir değişim sağlamak için, yorulmadan çalışacağız."



Takımın forveti Jaylen Brown'ın, bu hamlede büyük bir rol oynadığı biliniyor. Brown, değişim yaratmak ve ırkçılık, sosyal adaletsizlikler ve Afroamerikalılara karşı polis vahşeti ile mücadele etme konusunda, protestoların ön saflarında yer almıştı. NBA'de sezon yeniden başlamadan önce bile, sesi olmayanların duyulmasını sağlamak için üzerine düşeni yapıyordu.



Celtics, en son finans taahhüdü ile, yoksul ve düşük gelirli aileler için bir erken eğitim merkezi oluşturmak gibi girişimleri teşvik etmeyi umuyor. Ekip ayrıca, azınlıkların sahip olduğu işletmeler için pro-bono hizmetler sağlamak, "beyaz olmayan topluluklarını orantısız bir şekilde etkileyen" sağlık durumlarının erken tespitini teşvik etmek ve seçmen kaydını ve ulusal ve yerel seçimler için oy vermenin önemini teşvik etmek istiyor.