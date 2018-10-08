Boston Celtics, Terry Rozier ile masaya oturdu!

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Boston Celtics ve Terry Rozier, kontrat uzatma görüşmeleri için masaya oturdu.Boston Sports Journal'den Brian Robb'un haberine göre; Boston Celtics'in Terry Rozier ile uzun süre yola devam etmek istediği ve bu nedenle masaya oturduğu belirtildi. Celtics'in önerebileceği en yüksek rolün 6. adamlık olduğu ve başka bir takımda ilk 5 başlayabileceğini düşünen Rozier'in bu rolü düşüneceği belirtildi.Terry Rozier, görüşmelerle ilgili yaptığı açıklamada, "Gelen teklif sonrası oturup çok ciddi şekilde düşünmem gerekiyor." ifadelerini kullandı.Celtics'in Terry Rozier ile anlaşamama halinde sezon ortasınta takaslayabileceği belirtildi.Kyrie Irving'in sakatlığı sonrası daha çok rol alan ve bu rolün altından kalkan Terry Rozier, geçen sezon 80 maçta 11.3 sayı, 4.7 ribaunt ve 2.9 asist ortalamalarıyla oynadı.