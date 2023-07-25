Boston Celtics'ten, Jaylen Brown'a max kontrat

Boston Celtics, ABD'li yıldız oyuncusu Jaylen Brown'a süper max kontrat vermeye hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Boston Celtics'ten, Jaylen Brown'a max kontrat
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25 Temmuz 2023 18:23
Geçtiğimiz sezonda normal sezonu 2. sırada bitirip Doğu Konferans'ı yarı finallerrinde Miami Heat'e 4-3 kaybeden Boston Celtics dev bir hamleye hazırlanıyor.

Boston Celtics, ABD'li yıldızı Jaylen Brown'a süper max kontrat vermeye hazırlanıyor.

NBA TARİHİNİN EN PAHALISI

Boston Celtics kısa forvet poziysonunda oynayan Birleşik Amerikalı oyuncu Jaylen Brown'a 5 yıl için 304 milyon dolar'lık sözleşme uzatma teklifi yapmaya hazırlanıyor.

Senelik 60.8 milyon dolar'a tekabül eden bu ücreti Jaylen Brown kabul ederse NBA tarihinin en pahalı kontratına imza atmış olacak.

Geçtiğimiz sezon Boston Celtics formasıyla normal sezonda 67 maça çıkan Jaylen Brown bu karşılaşmalarda 26.6 sayı ortalaması, 6.9 ribaunt ortalaması ve 3.5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

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