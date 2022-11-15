Boston Celtics makine gibi: Üst üste 7 oldu!

NBA'da normal sezon 7 maçla devam etti.



Son zamanların en formda takımı Boston Celtics, sahasında Oklahoma City Thunder'ı ağırladı. Celtics, TD Garden'daki mücadeleden 126-122 galip ayrıldı ve üst üste 7. galibiyetini aldı.



3. çeyrekte nbir ara 15 sayı kadar geriye düşen Celtics, son çeyrekte 37-26'lık üstünlük kurarak kazandı. Jayson Tatum 27 sayı ve 10 ribaund, Jaylen Brown 26 sayı, Al Horford ise 12 sayı ve 11 ribaund ile oynadı. Marcus Smart 8 asist ve 5 ribaund, kenardan gelen Payton Pritchard ise 10 sayı ile oynadı.



Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 37 sayı, Lu Dort 21 sayı ve Aleksej Pokusevski 16 sayı ve 14 ribaund ile mücadele etti.



Gecenin diğer maçlarından sonuçlar:



Toronto Raptors 115-11 Detroit Pistons

Charlotte Hornets 112-105 Orlando Magic

Phoenix Suns 112-113 Miami Heat

Los Angeles Clippers 122-106 Houston Rockets

Atlanta Hawks 121-106 Milwaukee Bucks

Golden State Warriors 132-95 San Antonio Spurs





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ