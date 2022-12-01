Boston Celtics, işi ciddiye bindirdi

NBA'de gecenin maçları tamamlanırken Boston Celtics'in galibiyet serisini sürdürmesi dikkatleri üzerine çekti.



TD Garden'da Miami Heat'i ağırlayan Boston Celtics, rakibini 134-121 mağlup ederek bu sezonki 22. maçında 18. galibiyetini elde etti. Son 15 maçta 14 galibiyet elde eden Celtics'de Jayson Tatum 49 sayı 11 ribaunt ile yıldızlaşırken Miami Heat'te Bam Adebayo'nun 23 sayılık performansı mağlubiyeti engelleyemedi.



Jayson Tatum bu performansın ardından NBA tarihinde birden fazla maçta 45+ sayı 10+ ribaunt ve 8 üçlük isabeti yakalayan ilk oyuncu oldu.



ALPEREN'DEN YİNE DOUBLE-DOUBLE



NBA'deki milli basketbolculardan Alperen Şengün, takımı Houston Rocket'ın Denver Nuggets'a 120-100 mağlup olduğu karşılaşmada 18 sayı 11 ribaunt ile oynayarak yüksek formunu sürdürdü. Gecenin Türk derbisinde ise Cedi Osmanlı Clevelanda Cavaliers, Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers'ı 113-85 mağlup etti. Cedi Osman karşılaşmayı 9 sayı ribaunt ile tamamlarken, Furkan Korkmaz 4 sayı 1 ribaunt ile oynadı.



NBA'de gecenin diğer sonuçları şu şekilde;



Orlando Magic 108-125 Atlanta Hawks

Brooklyn Nets 113-107 Washington Wizards

New York Knicks 103-109 Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves 109-101 Memphis Grizzlies

New Orleans Pelicians 126-108 Toronto Raptors

Oklahoma City Thunder 119-111 San Antonio Spurs

Phoenix Suns 132-113 Chicago Bulls

Utah Jazz 125-112 Los Angeles Clippers

Sacramento Kings 137-114 Indiana Pacers

Los Angeles Lakers 128-109 Portland Trail Blazers





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