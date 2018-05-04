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Boston Celtics geri adım attı! Philadelphia...

NBA Doğu Konferansı yarı final serisi ikinci maçında Boston Celtics, Philadelphia 76ers'ı 108-103 mağlup ederek seride skoru 2-0'a getirdi.

NBA Doğu Konferansı yarı final ikinci maçında Boston Celtics ile Philadelphia 76ers karşı karşıya geldi.

İlk periyotu 31-22 önde bitiren Philadelphia 76ers, devreye 56-52'lik avantajla girdi.

Üçüncü çeyrekte iyi savunma yapan Boston Celtics, son periyota 79-75 önde girdi. Son bölümü de iyi oynayan Boston Celtics, Philadelphia 76ers'ı 108-103 mağlup etti ve seride skoru 2-0'a getirdi.

Boston Celtics'te Jayson Tatum 21 sayıyla takımının en skoreri oldu. Terry Rozier 20 sayı, 7 ribaund, 9 asistlik performans sergiledi.

Philadelphia 76ers'ta Joel Embiid 20 sayı, 14 ribaund ile double-double yaptı. JJ Redick 23 sayı kaydetti. Ersan İlyasova 4 sayı, 6 ribaund, 1 asist, 1 top çalmayla maçı tamamladı.

 


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