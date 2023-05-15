Boston Celtics, geçtiğimiz akşam TD Garden'da oynanan Doğu Konferansı Finalleri serisinin 7. maçında konuk Philadelphia 76ers'ı 112-88 mağlup ederek, seriyi 4-3 ile atladı ve Doğu Konferansı finallerine adını yazdırdı.



Celtics'te Jayson Tatum tarihi bir performans göstererek 51 sayı, 13 ribaund, 5 asist ve 2 top çalma ile oynadı ve takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Jaylen Brown 25 sayı, 6 ribaund, 2 asist, 2 top çalma ve 2 blokla oynarken, Malcolm Brogdon benchten 12 sayı, 2 ribaund ve 2 asistlik bir katkı sağladı.



76ers'a, Tobias Harris 19 sayı ve 5 ribaund ile liderlik etti. Tyrese Maxey 17 sayı, 3 ribaund, 4 asist kaydederken, Joel Embiid 5/18 şut isabetinde kalarak yalnızca 15 sayıda kaldı. James Harden da hayal kırıklığı yaratan bir performans gösterdi ve geceyi 9 sayı, 6 ribaund, 7 asist ve 2 top çalma ile tamamladı. De'Anthony Melton ise benchten 7 sayı, 5 ribaund ve 2 top çalma ile oynadı.



