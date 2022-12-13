Boston Celtics, Batı'da kayıp; Üst üste 2. mağlubiyet

NBA'de gecenin maçları tamamlanırken lig lideri Boston Celtics, Los Angeles Clippers'a konuk oldu.



Crypto Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Los Angeles Clippers 113-93 kazanırken Clippers'ta Paul George 26 sayı 6 ribaunt, Kawhi Leonard 25 sayı 9 ribaunt ile öne çıkan isimler oldu. Celtics'de ise Jayson Tatum 20 sayı 11 ribaunt, Jaylen Brown ise 21 sayı 4 ribaunt ile oynadı.



Bu sonuçla beraber Boston Celtics, üst üste 2. maçta da Batı Konferansı ekiplerine karşı mağlubiyet almış oldu. Celtic bir önceki maçta Golden State Warriors'a 123-107 yenilmişti.



LILLARD UÇUŞA GEÇTİ



Portland Trail Blazers'ın Minnesota Timberwolves'u 133-112 mağluğ ettiği maça ise Damian Lillard damga vurdu. Takımı Portland'ın 133-112 kazandığı maçta 29 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, karşılaşmayı tam 11 üçlük atarak 38 sayı 2 ribaunt 3 asist ile tamamladı. Timberwolves'ta ise Rudy Gobert 16 sayı 20 ribaunt ile dikkat çekti.



CEDİ OSMAN NE YAPTI?



Milli oyuncu Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, deplasmanda San Antonio Spurs'e 112-111 mağlup oldu. Karşılaşmada sadece 7 dakika sahada kalan Cedi, 2 sayı 1 ribaunt 1 asist kaydetti.



İşte gecenin diğer sonuçları;



Indiana Pacers 82-87 Miami Heat

Washington Wizards 100-112 Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies 128-103 Atlanta Hawks

Dallas Mavericks 121-114 Oklahoma City Thunder





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