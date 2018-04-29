Boston Celtics 7. maçta yarı finale çıktı! Bucks...

NBA Doğu Konferansı çeyrek final serisi yedinci maçında Boston Celtics
ile Milwaukee Bucks
karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk periyotunu 30-17 önde tamamlayan Boston Celtics, ikinci çeyrekte farkı korudu ve devreye 50-42'lik üstünlükle girdi.
Üçüncü çeyrekte iyice farkı açan Boston Celtics, maçın sonunu iyi oynadı ve Milwaukee Bucks'ı 112-96 mağlup ederek 4-3 ile seriyi tamamladı.
Konferans yarı finaline yükselen Boston Celtics'te Al Horford 26 sayı, 8 ribaund, 3 asistlik performans sergiledi. Rozier 26 sayı, 6 ribaund, 9 asist üretti.
Milwaukee Bucks'ta Khris Middleton 32 sayı, 2 ribaund, 3 asistle oynadı. Giannis Antetokounmpo 22 sayı attı ve 9 ribaund aldı.