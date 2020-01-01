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Boston, Cavs'in 5 no'lu seçimine karşılık, iki Draft hakkı teklif etti

Cleveland.com'dan Terry Pluto'ya göre, Boston Celtics, Cleveland Cavaliers'a 2020 NBA Draftı'ndaki 5 numaralı seçimi için bir takas teklifinde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland.com'dan Terry Pluto'ya göre, Boston Celtics, Cleveland Cavaliers'a 2020 NBA Draftı'ndaki 5 numaralı seçimi için bir takas teklifinde bulundu.

Celtics'in ilk turda 14, 26 ve 30'uncu sıralar olmak üzere üç draft hakkı bulunuyor. Cavs ise 5'inci sıradan seçim yapacak.

Pluto'nun bildirdiğine göre, Boston'ın teklifi, Cleveland'ın 5 numaralı seçimi karşılığında 14'üncü ve 26'ncı veya 30'uncu seçimi içeriyor.

Cleveland, Draft'ta bir guard mı yoksa forvet / pivot mu seçeceğine dair henüz bir karar vermese de, seçimlerini takaslamaya karar verip vermeyecekleri bilinmiyor.

2020 NBA Draftı 18 Kasım Çarşamba günü düzenlenecek.


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