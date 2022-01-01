"Boston böyle giderse, Brown takasını isteyebilir!" iddiası

Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown'ın, Celtics'teki sıkıntıların devam ettiği takdirde takımdan takasını isteyebileceği iddiası öne sürüldü.



Heavy'den Steve Bulpett'in yeni bir raporuna göre 24 yaşındaki oyuncu, Boston'da bir şeyler değişmezse yakın zamanda yeni fırsatlar kovalayabilir:



"Celtics'in 10 Şubat'taki son takas günü öncesi tüm teklifleri dinlediği söyleniyor. Ligden bir yönetici, 'Kapıları kapatacak bir konumda değiller' şeklinde konuşmuştu.



Bir kaynak, 'Draft civarında, ligin her yerinde birçok şeyin gerçekleştiğini göreceksiniz' demişti. Ve ileriye yönelik kararları verecek tek taraf sadece Celtics olmayacak. Heavy'ye konuşan birden fazla kaynak, ekibin kendini toparlamadığı takdirde, Brown'ın takım yapısının doğru olmadığını kabul ederek bir hamle kovalayabileceğini söyledi."



Bu sezon Boston, 27-25'lik derecesiyle Doğu Konferansı'nda dokuzuncu sırada yer alıyor.



