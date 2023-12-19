Boston Celtics ekibinin, bench kadrosunu derinleştirme konusunda "agresif bir tutum sergileyeceği" iddia edildi.



Celtics, 20-5'lik derecesiyle Minnesota Timberwolves'la birlikte NBA'in en iyi derecesini elinde tutmasına rağmen, takas piyasasında önemli hamleler yapmaya hazırlanıyor.



FanDuel TV'nin 'Run It Back' programının yakın tarihli bir bölümünde The Athletic'ten Shams Charania, Celtics'in ligin en iyi ilk beşi olarak görülmesine rağmen aktif olarak bench kadrosuna derinlik katmaya bakacağını öne sürdü.



Charania, takımın beklenen derin playoff koşusu için kadrosunu güçlendirme konusundaki kararlılığının altını çizerek, "Celtics bench kadrosuna nasıl eklemeler yapılabileceğini görme konusunda agresif davranacak" şeklinde konuştu.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU