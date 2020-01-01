Boston, All-Star bir pivot eklemeye odaklanmış değil

Forbes'ten Sean Deveney'e göre Boston Celtics, kadroya bir All-Star pivot eklemeye odaklanmıyor.



Celtics'in adı, Utah Jazz yıldızı Rudy Gobert veya Cleveland Cavaliers pivotu Andre Drummond için takas yapmakla ilgilendiklerine dair raporlarda yer bulmuştu.



Deveney'ye göre bir genel menajer, konuyla ilgili şunları söyledi:



"O pozisyonu görmezden geldiklerini sanmıyorum, ama sahip oldukları şeyle ilgili o kadar rahatsız olduklarını da sanmıyorum. Bıraktıkları izlenim bu. Kadrodaki o adamlar için heyecanlılar. İyi seçenekleri var. Dışarıdaki anlatı, pivotlarıyla ilgili bir değişikliğe ihtiyaçları olduğu üzerine ama ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. O derecede bir şey görmedim veya duymadım."



Daniel Theis ve Robert Williams, geçen sezon Celtics'in pivot rotasyonunda en çok rol alan isimlerdi.



