Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Boston, All-Star bir pivot eklemeye odaklanmış değil

Forbes'ten Sean Deveney'e göre Boston Celtics, kadroya bir All-Star pivot eklemeye odaklanmıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Forbes'ten Sean Deveney'e göre Boston Celtics, kadroya bir All-Star pivot eklemeye odaklanmıyor.

Celtics'in adı, Utah Jazz yıldızı Rudy Gobert veya Cleveland Cavaliers pivotu Andre Drummond için takas yapmakla ilgilendiklerine dair raporlarda yer bulmuştu.

Deveney'ye göre bir genel menajer, konuyla ilgili şunları söyledi:

"O pozisyonu görmezden geldiklerini sanmıyorum, ama sahip oldukları şeyle ilgili o kadar rahatsız olduklarını da sanmıyorum. Bıraktıkları izlenim bu. Kadrodaki o adamlar için heyecanlılar. İyi seçenekleri var. Dışarıdaki anlatı, pivotlarıyla ilgili bir değişikliğe ihtiyaçları olduğu üzerine ama ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. O derecede bir şey görmedim veya duymadım."

Daniel Theis ve Robert Williams, geçen sezon Celtics'in pivot rotasyonunda en çok rol alan isimlerdi.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal