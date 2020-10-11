Bosna, Hollanda'yı durdurdu: Babel de oynadı

UEFA Uluslar Lig A'daki Bosna Hersek - Hollanda maçı 0-0 sona erdi.

Haber; Sporx.com
Bosna, Hollanda'yı durdurdu: Babel de oynadı
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11 Ekim 2020 20:54
UEFA Uluslar Lig A'da Hollanda, deplasmanda Bosna Hersek ile karşı karşıya geldi. Bilino Polje'de oynanan mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmadı.

Hollanda'da Galatasaray'ın oyuncusu Ryan Babel, yedek kulübesinde başladığı mücadelenin 86. dakikasında oyuna girdi ancak sonucu değiştiremedi.

Bosna Hersek'te Konyaspor'da oynayan Hadziahmetovic, 54. dakikada oyuna dahil olurken, kaleci Ibrahim Sehic 90 dakika sahada kaldı. Kasımpaşalı Hodzic son 15 dakika süre bulurken, Hajradinovic ise kulübede yer aldı.

Bu sonucun ardından Hollanda grupta puanını yaparken, henüz galibiyeti olmayan Bosna Hersek 2 puana yükseldi.



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