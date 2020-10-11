UEFA Uluslar Lig A'da Hollanda, deplasmanda Bosna Hersek ile karşı karşıya geldi. Bilino Polje'de oynanan mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmadı.
Hollanda'da Galatasaray'ın oyuncusu Ryan Babel, yedek kulübesinde başladığı mücadelenin 86. dakikasında oyuna girdi ancak sonucu değiştiremedi.
Bosna Hersek'te Konyaspor'da oynayan Hadziahmetovic, 54. dakikada oyuna dahil olurken, kaleci Ibrahim Sehic 90 dakika sahada kaldı. Kasımpaşalı Hodzic son 15 dakika süre bulurken, Hajradinovic ise kulübede yer aldı.
Bu sonucun ardından Hollanda grupta puanını yaparken, henüz galibiyeti olmayan Bosna Hersek 2 puana yükseldi.
Hollanda'da Galatasaray'ın oyuncusu Ryan Babel, yedek kulübesinde başladığı mücadelenin 86. dakikasında oyuna girdi ancak sonucu değiştiremedi.
Bosna Hersek'te Konyaspor'da oynayan Hadziahmetovic, 54. dakikada oyuna dahil olurken, kaleci Ibrahim Sehic 90 dakika sahada kaldı. Kasımpaşalı Hodzic son 15 dakika süre bulurken, Hajradinovic ise kulübede yer aldı.
Bu sonucun ardından Hollanda grupta puanını yaparken, henüz galibiyeti olmayan Bosna Hersek 2 puana yükseldi.
🇳🇱Hollanda Milli Takımı, 2009'dan bu yana ilk kez üst üste 3 maçta gol atamadı.
❌İtalya
❌Meksika
❌Bosna Hersek pic.twitter.com/W6w6C5VuKI
— Sporx (@sporx) October 11, 2020