Bosna Hersek'te ülkemizi 52 judocu temsil edecek

Bosna Hersek'te düzenlenecek Avrupa Açık'ta ülkemizi 52 judocu temsil edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bosna Hersek'te ülkemizi 52 judocu temsil edecek
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07 Şubat 2022 14:27
Kadın ve Erkek Judo Milli Takımı, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenecek Avrupa Açık'ta madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 11-13 Şubat tarihlerindeki organizasyona katılacak milli judocular, Antalya'da kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'yi şampiyonada 29'u kadın 52 milli judocu temsil edecek.

Avrupa Açık karşılaşmalarına katılacak milli takım kafilesi, 9 Şubat'ta kara yoluyla Bosna Hersek'e gidecek.

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