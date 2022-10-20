Bosna Hersek'te flaş istifa; Feda Dudic

Bosna Hersek ekiplerinden Saraybosna'nın teknik direktörlüğünü yapan Feda Dudic, takımın Bosna Hersek Kupası'ndan elenmesinin ardından istifa etti.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Bosna Hersek'te flaş istifa; Feda Dudic
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20 Ekim 2022 01:33
Bosna Hersek'in en köklü futbol kulüplerinden Saraybosna'nın Teknik Direktörü Feda Dudic, Zenica Celik takımına yenilerek Bosna Hersek Kupası'ndan elenmeleri üzerine istifa etti.

Saraybosna ve Celik arasında bu akşam oynanan karşılaşmada 90 dakika 1-1 beraberlikle biterken, penaltılara giden maçta Celik, rakibine 5-4 üstünlük kurdu.

Bosna Hersek Kupası'na veda eden Saraybosna Futbol Kulübü Teknik Direktörü Dudic, bordo-beyazlı ekipten istifa ettiğini açıkladı.

Saraybosna Futbol Kulübü de Dudic'in istifasını kabul etti.

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