Bosna Hersek'te flaş istifa; Feda Dudic

Bosna Hersek'in en köklü futbol kulüplerinden Saraybosna'nın Teknik Direktörü Feda Dudic, Zenica Celik takımına yenilerek Bosna Hersek Kupası'ndan elenmeleri üzerine istifa etti.



Saraybosna ve Celik arasında bu akşam oynanan karşılaşmada 90 dakika 1-1 beraberlikle biterken, penaltılara giden maçta Celik, rakibine 5-4 üstünlük kurdu.



Bosna Hersek Kupası'na veda eden Saraybosna Futbol Kulübü Teknik Direktörü Dudic, bordo-beyazlı ekipten istifa ettiğini açıkladı.



Saraybosna Futbol Kulübü de Dudic'in istifasını kabul etti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ