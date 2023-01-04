Bosna Hersek'te Faruk Hadzibegic dönemi

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne, Türkiye'de bir dönem görev yapan Faruk Hadzibegic getirildi.



Bosna Hersek Futbol Federasyonundan (NFSBIH) yapılan açıklamada, Bulgar teknik adam Ivaylo Petev'in sözleşmesinin uzatılmadığı vurgulanarak, 65 yaşındaki Hadzibegic ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.



Bosna Hersek Milli Takımı'nı 1999'da da çalıştıran Hadzibegic, 2005'te Gaziantepspor, 2006'da Diyarbakırspor ile Denizlispor'u da teknik direktörlük yapmıştı.



Hadzibegic, 2019'da bölge ülkelerden Karadağ'ın da teknik direktörlüğünü üstlenirken, en son Cezayir'de görev aldı.









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