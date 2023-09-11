Bosna Hersek son dakikada şoke oldu

Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda Bosna Hersek, deplasmanda İzlanda'ya konuk oldu.



Laugardalsvöllur'da oynanan karşılaşmayı İzlanda son dakika golüyle 1-0 mağlup etti.



İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 90+2. dakikasında Finnbogason sahneye çıkarak takımına galibiyeti getiren isim oldu.



Öte yandan mücadelede Fenerbahçeli Edin Dzeko 90, Beşiktaşlı Amir Hadziahmetovic 67 dakika görev yaptı.



Bu sonuçla İzlanda 6 puana yükselirken Bosna Hersek ise 6 puanda kaldı.



