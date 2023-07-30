Bosna Hersek Milli Takımı'nda Rıza Çalımbay sesleri

Sivasspor'dan ayrıldıktan sonra yurt dışından aldığı teklifleri değerlendiren Rıza Çalımbay, Arap takımlarından gelen bir öneriyi reddettiğini açıklamıştı. Deneyimli teknik adamın Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko'nun da formasını giydiği Bosna Hersek Milli Takımı için hoca adayları arasında olduğu öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bosna Hersek Milli Takımı'nda Rıza Çalımbay sesleri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Temmuz 2023 14:00
Sivasspor'da çalıştığı 4 sezonluk süreçte 3 kez üst üste Avrupa'ya giden, Türkiye Kupası kazanıp Konferans Ligi'nde gruptan lider çıkan Rıza Çalımbay'a dev teklifler var.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı yayıncı kuruluş programında Araplar'dan gelen bir teklifi reddettiğini duyuran deneyimli teknik adamın Edin Dzeko'nun yıldızı olduğu Bosna Hersek Milli Takımı'nın hoca adayları arasında yer aldığı öğrenildi. Eylül'deki maçlar öncesi teknik direktörünü henüz belirlemeyen federasyon yetkililerinin kısa süre içerisinde Çalımbay'la bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Faruk Hadzibegic'le yollarını ayıran Bosna Futbol Federasyonu'nun görüşme yapacağı adaylar arasında Rıza Çalımbay da yer alıyor.

LÜKSEMBURG DA VARDI

Başarılı hocanın da Milli Takımlar seviyesinde çalışmak istediği belirtildi. Lüksemburg'un da hoca adayları arasında olduğunu açıklayan 60 yaşındaki çalıştırıcının kısa süre içerisinde Bosnalı yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery