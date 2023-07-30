Bosna Hersek Milli Takımı'nda Rıza Çalımbay sesleri

Sivasspor'da çalıştığı 4 sezonluk süreçte 3 kez üst üste Avrupa'ya giden, Türkiye Kupası kazanıp Konferans Ligi'nde gruptan lider çıkan Rıza Çalımbay'a dev teklifler var.



Geçtiğimiz günlerde katıldığı yayıncı kuruluş programında Araplar'dan gelen bir teklifi reddettiğini duyuran deneyimli teknik adamın Edin Dzeko'nun yıldızı olduğu Bosna Hersek Milli Takımı'nın hoca adayları arasında yer aldığı öğrenildi. Eylül'deki maçlar öncesi teknik direktörünü henüz belirlemeyen federasyon yetkililerinin kısa süre içerisinde Çalımbay'la bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.



Faruk Hadzibegic'le yollarını ayıran Bosna Futbol Federasyonu'nun görüşme yapacağı adaylar arasında Rıza Çalımbay da yer alıyor.



LÜKSEMBURG DA VARDI



Başarılı hocanın da Milli Takımlar seviyesinde çalışmak istediği belirtildi. Lüksemburg'un da hoca adayları arasında olduğunu açıklayan 60 yaşındaki çalıştırıcının kısa süre içerisinde Bosnalı yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.



